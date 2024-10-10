Принц Гарри признался, что его дети унаследовали от матери

Герцог Сассекский посетил церемонию награждения WellChild Awards в сентябре. Принц Гарри - покровитель этой благотворительной организации для детей.

«Я знала, что награда WellChild Awards была особенной для принца Гарри, но только когда я увидела его в действии, я смогла понять, как много этот особый день означает для 40-летнего королевского лица», - отметила Софи.

На мероприятии он поделился рассказами о своих детях.

«С момента, когда он пришел в приемную, у него была заразительная энергия и не было ни одного изящества и милости, когда он живо говорил о своих собственных детях накануне события», - добавила она.

Сын монарха Великобритании признался, что красотой его дети удались в мать.

«Арчи и Лили были благословлены густыми волосами своей матери», - сказал Гарри.