Женщина, сорвавшая крупный выигрыш в лотерею, признается, что ее отношения закончились после того, как ее партнер сошел с ума из-за того, что она не захотела делить выигрыш с его собакой.
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СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Женщина, выигравшая в лотерею, рассталась со своим возлюбленным по необычной причине
Недавний пост на форуме Reddit вызвал обсуждение после того, как женщина заявила, что ее отношения ухудшились после выигрыша в лотерею около 50 000 долларов.
«До моего выигрыша мы с парнем всегда шутили, что если я когда-нибудь сорву большой куш, мы разделим деньги на три части: на меня, на него и на его собаку Бакстера», - написала она. «Бакстер - золотистый ретривер, и я его обожаю, но я всегда считала, что это просто шутка».