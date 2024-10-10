СТРАННАЯ ИСТОРИЯ Женщина, выигравшая в лотерею, рассталась со своим возлюбленным по необычной причине

Недавний пост на форуме Reddit вызвал обсуждение после того, как женщина заявила, что ее отношения ухудшились после выигрыша в лотерею около 50 000 долларов.

«До моего выигрыша мы с парнем всегда шутили, что если я когда-нибудь сорву большой куш, мы разделим деньги на три части: на меня, на него и на его собаку Бакстера», - написала она. «Бакстер - золотистый ретривер, и я его обожаю, но я всегда считала, что это просто шутка».