Королевская семья в ярости из-за того, что бывший премьер-министр Великобритании раскрыл истинную причину смерти Елизаветы II

«Я уже год или больше знал, что у нее одна из форм рака костей, и врачи беспокоились, что в любой момент у нее может начаться резкое ухудшение состояния... Она казалась бледной и более сутулой, на руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций», - написал Джонсон.

Как стало ясно теперь, королевской семье не очень понравилось, что детали последних дней жизни Елизаветы II, как и ее диагноз, раскрыты таким образом. In Touch Weekly, ссылаясь на слова инсайдера, пишет, что Джонсон нарушил протокол.

Близкие королевы в ярости из-за того, что экс-премьер «слил такую откровенную и деликатную» информацию, которая тщательно скрывалась - согласно свидетельству о смерти, Елизавета II «скончалась в возрасте 96 лет от старости».

Несмотря на свое недоумение, сейчас Виндзорам не нужен скандал. А потому они не намерены выставлять случившееся на всеобщее обозрение. «Это ужасно расстраивает всех в семье. Они, возможно, не будут ругать его публично, но за закрытыми дверями они кипят от злости», - заключил источник.