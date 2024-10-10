На прошлой неделе в Сеть попал отрывок из новой книги бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в котором он раскрывает шокирующие подробности самочувствия Елизаветы II за несколько дней до смерти (в это время политик гостил в ее замке Балморал) и истинную причину ее смерти.
Королевская семья в ярости из-за того, что бывший премьер-министр Великобритании раскрыл истинную причину смерти Елизаветы II
«Я уже год или больше знал, что у нее одна из форм рака костей, и врачи беспокоились, что в любой момент у нее может начаться резкое ухудшение состояния... Она казалась бледной и более сутулой, на руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций», - написал Джонсон.
Как стало ясно теперь, королевской семье не очень понравилось, что детали последних дней жизни Елизаветы II, как и ее диагноз, раскрыты таким образом. In Touch Weekly, ссылаясь на слова инсайдера, пишет, что Джонсон нарушил протокол.
Близкие королевы в ярости из-за того, что экс-премьер «слил такую откровенную и деликатную» информацию, которая тщательно скрывалась - согласно свидетельству о смерти, Елизавета II «скончалась в возрасте 96 лет от старости».
Несмотря на свое недоумение, сейчас Виндзорам не нужен скандал. А потому они не намерены выставлять случившееся на всеобщее обозрение. «Это ужасно расстраивает всех в семье. Они, возможно, не будут ругать его публично, но за закрытыми дверями они кипят от злости», - заключил источник.