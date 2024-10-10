Экс-невеста Кличко, которая лечилась от алкозависимости, доставлена в реабилитационный центр

Сообщается, что Панеттьери была доставлена в реабилитационный центр после того, как 6 октября ее родственник отправился в Лос-Анджелес, чтобы оказать актрисе помощь, пишет Гордон. Известно, что «обеспокоенный родственник» знаменитости также выселил ее парня Брайана Хикерсона из дома актрисы.

Вмешательство родственника потребовалось после того, отмечается в публикации, как фанаты актрисы выразили обеспокоенность ее состоянием после интервью, которое она дала 18 сентября таблоиду People.

Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. Для каждого из родителей она стала первенцем.

В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

В сентябре 2022 года Панеттьери рассказала, что ее вынудили передать полное право опеки над дочерью ее отцу. За несколько месяцев до этого заявления актриса призналась, что в прошлом в течение восьми месяцев лечилась от наркотической и алкозависимости. По словам Панеттьери, наркотические вещества она начала употреблять с 15 лет, прекратив прием этих стимуляторов, когда была беременной, но после рождения дочери Кайи сорвалась.

После расставания с Кличко у Панеттьери были публичные отношения с Хикерсоном. Пара рассталась после того, как суд запретил актеру, который избивал Панеттьери, приближаться к актрисе, а также звонить ей, писать и каким-либо способом обращаться через третьих лиц. Вскоре после этого они возобновили отношения.