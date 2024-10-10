ФОТО И ВИДЕО «Все справедливо!» Ссора из-за денег заставила жителя Эстонии схватиться за нож

Согласно обвинению, 29 июня этого года между мужчинами, проживавшими в поселке Эмари, во время распития алкогольных напитков возник конфликт из-за того, что они не смогли договориться, кто и сколько должен платить за проживание в квартире. Задержанный Сергей Гаврилин схватил нож и нанес настолько серьезный удар, что сосед скончался на месте, несмотря на усилия медиков.