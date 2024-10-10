«Все справедливо!» - сказал Сергей Гаврилин на предварительном заседании в Харьюском уездном суде. В конце июня этого года он убил своего соседа по квартире, 45-летнего Рене, в поселке Эмари.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Все справедливо!» Ссора из-за денег заставила жителя Эстонии схватиться за нож
Согласно обвинению, 29 июня этого года между мужчинами, проживавшими в поселке Эмари, во время распития алкогольных напитков возник конфликт из-за того, что они не смогли договориться, кто и сколько должен платить за проживание в квартире. Задержанный Сергей Гаврилин схватил нож и нанес настолько серьезный удар, что сосед скончался на месте, несмотря на усилия медиков.
57-летний Гаврилин, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, признал свою вину, и теперь речь в суде идет главным образом о мере наказания.