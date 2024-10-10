Экс-мисс Эстония Кристийна Хейнметс: сегодняшнюю ситуацию уже никто не сможет изменить

В конце прошлой недели Кристина Хейнметс поделилась в социальных сетях новостью о том, что их с Айваром Айгро дочь была помещена в детский приют, и мать не может с ней контактировать. В своих постах в соцсетях Хейнметс показывает, как она ежедневно посещает приют. «Шестой день, и у меня до сих пор нет никакой информации о моем ребенке», - пишет она в Instagram.