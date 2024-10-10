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Экс-мисс Эстония Кристийна Хейнметс: сегодняшнюю ситуацию уже никто не сможет изменить

Перевод: Влада Лаевалинд
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Айвар Айгро подал иск против Кристийны Хейнметс-Айгро.
Айвар Айгро подал иск против Кристийны Хейнметс-Айгро. Фото: Taavi Sepp

Несколько дней назад предприниматель в сфере недвижимости Айвар Айгро опубликовал в соцсетях пост, в котором признался, что никогда не хотел публичного спора, касающегося его детей. Однако сейчас сложилась именно такая ситуация. Экс-мисс Эстония Кристийна Хейнметс не согласна с заявлением бывшего мужа: «Последние семь дней были настоящим кошмаром для любого родителя...»

Бывшие супруги Айвар Айгро и Кристина Хейнметс уже долгое время судятся по вопросам, касающимся их семьи.

В конце прошлой недели Кристина Хейнметс поделилась в социальных сетях новостью о том, что их с Айваром Айгро дочь была помещена в детский приют, и мать не может с ней контактировать. В своих постах в соцсетях Хейнметс показывает, как она ежедневно посещает приют. «Шестой день, и у меня до сих пор нет никакой информации о моем ребенке», - пишет она в Instagram.

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