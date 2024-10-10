Канадский певец удручен обвинениями, которые звучат в адрес Комбса, и теперь не хочет иметь с ним ничего общего, пишет US Weekly.
Джастин Бибер отреагировал на арест Пи Дидди
Скандал вокруг арестованного 16 сентября Puff Daddy продолжает набирать обороты, однако все это время 30-летний Джастин Бибер, которого называют кто близким другом, кто жертвой музыкального магната, хранил молчание. Он до сих пор не сделал никаких публичных заявлений, но источники, близкие к нему, рассказали журналистам, что он думает по поводу всего происходящего.
По словам инсайдера, Джастин, который недавно стал отцом, возмущен тем, какие обвинения выдвинуты против Diddy, и не хочет иметь с ним ничего общего.
Его окружение посоветовало ему держаться как можно дальше от всего, что связано с Комбсом.
Второй источник сказал, что Бибер «сейчас находится в тяжелом психологическом состоянии», поскольку он пытается смириться с обвинениями в адрес Diddy.
«У него такая история с Diddy, и обвинения против него было трудно переварить».
Кроме того, у многих возникли вопросы, почему ответственные за Бибера позволили Diddy стать для него чем-то вроде наставника в детстве.
«Ему никогда не следовало позволять тусоваться с Diddy или кем-либо еще, когда он был подростком», - говорят друзья артиста. Они утверждают, что Джастина «бросила на растерзание» его мать Пэтти Маллетт и практически отсутствующий отец Джереми Бибер.