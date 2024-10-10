Джастин Бибер отреагировал на арест Пи Дидди

Скандал вокруг арестованного 16 сентября Puff Daddy продолжает набирать обороты, однако все это время 30-летний Джастин Бибер, которого называют кто близким другом, кто жертвой музыкального магната, хранил молчание. Он до сих пор не сделал никаких публичных заявлений, но источники, близкие к нему, рассказали журналистам, что он думает по поводу всего происходящего.

По словам инсайдера, Джастин, который недавно стал отцом, возмущен тем, какие обвинения выдвинуты против Diddy, и не хочет иметь с ним ничего общего.

Его окружение посоветовало ему держаться как можно дальше от всего, что связано с Комбсом.

Второй источник сказал, что Бибер «сейчас находится в тяжелом психологическом состоянии», поскольку он пытается смириться с обвинениями в адрес Diddy.

«У него такая история с Diddy, и обвинения против него было трудно переварить».

Кроме того, у многих возникли вопросы, почему ответственные за Бибера позволили Diddy стать для него чем-то вроде наставника в детстве.

«Ему никогда не следовало позволять тусоваться с Diddy или кем-либо еще, когда он был подростком», - говорят друзья артиста. Они утверждают, что Джастина «бросила на растерзание» его мать Пэтти Маллетт и практически отсутствующий отец Джереми Бибер.