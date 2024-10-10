Поговаривают, что с момента переезда принца Гарри и Меган Маркл в США принцесса Уэльская оставалась единственной, кто был снисходителен к обиженным родственникам. Более того, Кейт Миддлтон якобы до сих пор поддерживает теплые отношения с братом супруга - они, говорили инсайдеры, в тайной переписке.
Стала известна правда о тайных отношениях Кейт Миддлтон и принца Гарри
Однако Кристофер Андерсен, автор книги «Король», считает, что все это чушь. «Мысль о том, что у Кейт есть время и энергия для того, чтобы продолжать играть в миротворца, просто бред», - сказал эксперт изданию Fox News.
Мужчина не отрицает, что будущая королева была той, кто верил в лучшее, но сейчас она вряд ли задумывается о том, как поживает Гарри. По словам Андерсена, Кейт сделала все что могла, чтобы «построить мост» между братьями, а также помирить опального герцога с отцом, однако этого оказалось недостаточно. Другой эксперт вдобавок отметил, что Миддлтон полностью солидарна со своим супругом и больше не тратит время на примирение братьев.
Сейчас принцесса Уэльская сосредоточена на своем здоровье и возвращении к королевским обязанностям. У нее, подчеркнул источник, был трудный год, а потому ей самой требуется поддержка.