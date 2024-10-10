Сохраним целомудрие: в Таллинне отменили двухдневную эротическую ярмарку

Посетители ярмарки, которая должна была пройти в Unibet Arena, могли не только ознакомиться с новейшими и самыми популярными товарами: секс-игрушки, нижнее белье и так далее, но и посетить различные мастер-классы по интимной жизни и улучшению отношений.

Во время мероприятия также должны были проходить дискуссии, на которых опытные профессионалы поделились бы своими знаниями и советами по вопросам интима, отношений и здоровья взрослых. Кроме того, посетителей ждала развлекательная программа: концерты, выступления диджеев, конкурсы с участием зрителей и другие развлечения, гарантирующие приятные и незабываемые впечатления для всех участников.

Ведущими ярмарки были выбраны Кристина Пяртельпоэг и Женя Фокин.

И хотя о предстоящем мероприятии жители Таллинна знали еще в феврале и активно стали скупать билеты на ярмарку, недавно стало известно, что Sexxxpo 2024 было отменено.

«Билеты будут выкуплены обратно. Владельцам электронных билетов возврат будет произведен автоматически, и деньги будут перечислены на счет покупателя в течение десяти рабочих дней. Владельцев бумажных билетов просим отправить номер своего билета и реквизиты на адрес: tagasiost@piletilevi.ee. Организатор приносит извинения за доставленные неудобства!» - написано на сайте Piletilevi.