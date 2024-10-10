Эстонская звезда тиктока оштрафована: это просто безумие, фантастика

«Это просто обдирание людей...» - возмущается Кая Линкманн. Выходные на вилле в Пярну закончились для скандальной тиктокерши штрафом в 50 евро. «Мы с нашими помощниками были удивлены, увидев, в каком состоянии оказалась квартира после отъезда гостя», - говорит владелец виллы, который оштрафовал девушку за курение и за сброшенный с балкона цветочный горшок.