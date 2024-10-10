«Это просто обдирание людей...» - возмущается Кая Линкманн. Выходные на вилле в Пярну закончились для скандальной тиктокерши штрафом в 50 евро. «Мы с нашими помощниками были удивлены, увидев, в каком состоянии оказалась квартира после отъезда гостя», - говорит владелец виллы, который оштрафовал девушку за курение и за сброшенный с балкона цветочный горшок.
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Эстонская звезда тиктока оштрафована: это просто безумие, фантастика
Тиктокер Кая Линкманн провела выходные в Пярну, в гостинице Villa Heermeyer, расположенной недалеко от пляжа.
Однако отдых в летней столице закончился для нее штрафом и драмой. Владелец виллы потребовал с Каи деньги за сброшенный цветочный горшок и курение.