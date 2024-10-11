ВИДЕО «Я умер восемь раз!» Таллиннский каскадер рассказал, как на съемках голливудского сериала работала скорая помощь

«Я жалел, что все пацаны с ушибами, с покоцами, шрамами какими-то, а я мягенько отработал, - говорит герой свежего выпуска шоу Limon LIVE. - Исходя из опыта, я уже знаю, что на репетиции не нужно убиваться, лучше все силы направить на съемочный день, чтобы уже там хорошо отработать. А на репетиции я немножечко аккуратничал, потому что трюк, который мы выполняли, честно сказать, я делал второй раз. За день до «Агенства» я, можно сказать, прорепетировал похожий трюк в локальном проекте».

Макс Николаев в студии Limon LIVE. Фото: Tairo Lutter

Август-сентябрь для каскадера выдались очень насыщенными. Помимо работы в голливудском сериале, Макс делал трюки в финском боевике, который в шутку называет «скандинавским Рэмбо», работал Макс Николаев и на съемках американо-украинского проекта «Инспектор по делам несовершеннолетних», а также рисковал жизнью в локальных кинопроектах.

«За август и сентябрь я умер восемь раз и воскрес, - говорит Макс с улыбкой. - Так что, если бы я был кошкой, надо было бы уже поаккуратнее быть». В кадре каскадера расстреливали, сбивали, избивали…

Макс Николаев в студии Limon LIVE. Фото: Tairo Lutter

Съемки «Инспектора по делам несовершеннолетних» проходили в начале сентября в Йыхви. Над пилотной серией работала международная команда. Главный оператор Роберт Рид Альтман из США, в ролях - английская актриса, звезда «Форсажа» Элла Бардо, украинский актер Алексей Горбунов, а также российский музыкант-оппозиционер, лидер «Ногу Свело» Макс Покровский.