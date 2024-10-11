Макс Николаев 17 лет работает каскадером. В сентябре он выполнял трюки в голливудском шпионском триллере «Агенство». Работа была непростой, а работникам скорой помощи то и дело приходилось оказывать помощь на съемочной площадке.
ВИДЕО ⟩ «Я умер восемь раз!» Таллиннский каскадер рассказал, как на съемках голливудского сериала работала скорая помощь
Все мы с интересом следили за съемками голливудского сериала «Агенство» (англ. The Agency), которые проходили в сентябре в Эстонии. Таллиннский каскадер Макс Николаев считает, что работа в этом масштабном проекте подарила ему уникальный опыт.
«Это самый масштабный проект, в котором я участвовал», - говорит каскадер. С голливудскими киношниками Макс подписал контракт, и за разглашение деталей сценария ему грозит штраф в шестизначную сумму. И все же, в студии Limon LIVE каскадер вспомнил несколько любопытных моментов со съемок.
На съемочной площадке было около тридцати каскадеров, собирали их со всей Европы. «Поначалу у нас была некая конкуренция, мы не понимали, кого куда возьмут, но к концу проекта мы сдружились. Уже все побитые-избитые обнимались - прощались, как настоящие друзья», - рассказывает Макс Николаев.
Предстоящий телесериал в жанре шпионского триллера, спродюссированный Джорджем Клуни, с Майклом Фассбендером в главной роли требовал от каскадеров выполнения непростых трюков.
«В одном большом трюке, который мы делали, скорая не успевала работать: все время приходилось оказывать помощь, - вспоминает Макс. - Травмы не были очень серьезными: у кого ободрался бок, у кого с пальцем что-то случилось, а один из каскадеров даже потерял зуб».
Макс Николаев отмечает, что все травмы каскадеры получали на репетициях, на самих съемках все прошло идеально, так, как и задумал режиссер. Забавно, что сам Макс не получил во время съемочного процесса и царапинки, от чего ему даже стало обидно.
«Я жалел, что все пацаны с ушибами, с покоцами, шрамами какими-то, а я мягенько отработал, - говорит герой свежего выпуска шоу Limon LIVE. - Исходя из опыта, я уже знаю, что на репетиции не нужно убиваться, лучше все силы направить на съемочный день, чтобы уже там хорошо отработать. А на репетиции я немножечко аккуратничал, потому что трюк, который мы выполняли, честно сказать, я делал второй раз. За день до «Агенства» я, можно сказать, прорепетировал похожий трюк в локальном проекте».
Август-сентябрь для каскадера выдались очень насыщенными. Помимо работы в голливудском сериале, Макс делал трюки в финском боевике, который в шутку называет «скандинавским Рэмбо», работал Макс Николаев и на съемках американо-украинского проекта «Инспектор по делам несовершеннолетних», а также рисковал жизнью в локальных кинопроектах.
«За август и сентябрь я умер восемь раз и воскрес, - говорит Макс с улыбкой. - Так что, если бы я был кошкой, надо было бы уже поаккуратнее быть». В кадре каскадера расстреливали, сбивали, избивали…
Съемки «Инспектора по делам несовершеннолетних» проходили в начале сентября в Йыхви. Над пилотной серией работала международная команда. Главный оператор Роберт Рид Альтман из США, в ролях - английская актриса, звезда «Форсажа» Элла Бардо, украинский актер Алексей Горбунов, а также российский музыкант-оппозиционер, лидер «Ногу Свело» Макс Покровский.
Для каскадера Макса Николаева этот проект стал интересен тем, что в нем он впервые попробовал себя в новой роли. Таллиннский каскадер выступил там постановщиком трюков, правда, за пять минут до экшена Максу тоже пришлось идти в кадр и самому делать трюк. Киношники удивлялись, как каскадерам так ловко получилось воплотить сценарий в жизнь с первого дубля, а ведущая Limon LIVE Светлана Карабут своими глазами видела результат этой работы - разбитый Москвич в гараже съемочной группы, когда ездила к ним снимать репортаж.
«В нашей работе, когда в постановке участвует какой-то транспорт, дублей много и нет, потому что в запасе не так много деталей», - с улыбкой признается Макс Николаев. Важно изначально учесть и просчитать детали выполнения того или иного трюка.
Макс Николаев любит свою рисковую профессию, говорит, что каскадер - маленький герой внутри съемочной площадки, увы, зрители его скорее всего не увидят. Хотя Макс обещает, что когда голливудское «Агенство» выйдет на экран, мы все же увидим и его лицо в кадре.
За 17 лет опыта работы каскадером серьезных травм Макс не получал. «Какие-то мелкие синяки, порезы, травмы - они мне даже нравятся. Тогда я чувствую, что хорошо отработал, - признается каскадер. - Этот страх, этот адреналин делает нашу работу уникальной. За минуту до экшена, до мотора сердце начинает колотиться. Все замедляется как в кино: я помню все детали, как я летел, как я бежал, как кровь летела мне в лицо».
Поддерживать себя в спортивной форме - образ жизни Макса Николаева. Он- профессиональный спортсмен, акробат, гимнаст, детский тренер, а к тому же четырехкратный рекордсмен Книги рекордов Гинесса. Последние два рекорда Николаев установил в Лос-Анджелесе: по количеству прыжков в стойке на руках на батуте, а также - выполнив за одну минуту рекордное количество раз сальто на батуте.
Акробатическим трюкам Макс Николаев буквально с рождения учит дочь. Пятилетняя Ева в этом году получила приз зрительских симпатий в местном шоу талантов. Девочка играючи выполняет стойку на руках на вытянутой мускулистой руке отца. «Мы долго репетировали этот номер, он у нас не получался. Может быть, из-за того, что она была еще слишком маленькая. В последние полгода это наш коронный трюк».
Сколько зарабатывает таллиннский каскадер? Мечтает ли он уехать из Эстонии? Какой самый опасный трюк выполнял Макс Николаев за 17-летнюю карьеру? Ответы на все эти вопросы найдете в свежем выпуске Limon LIVE.