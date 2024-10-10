Павел Глоба рассказал, кому из представителей зодиакального круга в ближайшие дни повезет больше всех. Астролог с именем назвал единственный знак Зодиака, перед которым откроются все двери.
Завистники будут кусать локти: Глоба выделил знак Зодиака, на которого с 10 октября обвалится счастье
Этот знак - Телец. Представители земного знака в октябре статут настоящими любимчиками фортуны. Удача будет поджидать Тельцов везде и всюду. В первую очередь представителям знака улыбнется денежная удача: крупная премия, выигрыш в лотерею, неожиданное перспективное повышение, возврат забытых долгов.
Павел Глоба считает, что если Телец будет с благодарностью принимать дары Вселенной и разумно тратить полученные деньги, то денежная удача останется с ним надолго.
Также представителям знака повезет в любви. Тельцы-одиночки в этот месяц могут встретить свою судьбу.