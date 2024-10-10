Дженнифер Лопес впервые прокомментировала развод с Беном Аффлеком

В свежем интервью Дженнифер открыто озвучила свой новый статус «свободной» - это ее первый публичный комментарий о разводе. Имени пока еще супруга, как и слова «расставание» она не назвала, но то, о чем она говорит, понятно даже тем, кто за развитием событий не следит.

«Необходимо быть целостной. Я думала, что знаю это. Но только этим летом мне пришлось стать такой - уйти и побыть одной, чтобы доказать себе, что я могу», - сказала актриса журналисту Interview. Она добавила, что личная жизнь ее не определяет: «Я не ищу счастья в других. Я должна быть счастлива сама по себе».

Знаменитость отметила, что в ближайшее время не планирует вступать в отношениях. Она напомнила, что последние несколько десятков лет почти не была одна. «Я никого не ищу, потому что последние 25-30 лет я только и делала, что разрешала трудности. <...> Что если я просто хочу побыть свободной?» - высказалась звезда.

Бен тем временем продолжает экспериментировать с внешним видом. Сначала звезда «Бэтмена» удивил поклонников образом бунтаря в кожаной куртке и с выбритыми висками, а затем неудачно избавился от седины.