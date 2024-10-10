Джастин Тимберлейк остановил мировое турне за час до начала шоу. Что будет с концертами в Эстонии и Литве?

Los Angeles Times cообщает, что певец внезапно отложил свое выступление во вторник вечером в Ньюарке, штат Нью-Джерси, из-за травмы, которая, по его словам, «мешает ему выступать».

Опубликовав извинения примерно за час до начала шоу, певец сообщил, что он расстроен тем, что не увидит своих поклонников, но работает над тем, чтобы перенести шоу и провести его как можно скорее.

«Я обещаю загладить свою вину и дать вам шоу, которого вы заслуживаете», - написал он в Instagram. - Спасибо вам, ребята, за понимание. Всегда ценю вашу поддержку».

Сообщение певца было опубликовано незадолго до открытия дверей площадки. Его следующее выступление запланировано на пятницу в Филадельфии, но неясно, помешает ли его травма и этому шоу. Скорее всего, эстонским поклонникам нет повода беспокоиться, и на летний концерт в Таллинне нынешняя травма никак не повлияет.

Десятикратный обладатель премии «Грэмми», выпустивший в марте свой шестой студийный альбом Everything I Thought It Was, в апреле отправился в свой мировой тур Forget Tomorrow в поддержку альбома.

Тур продолжался даже после ареста Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде в Хэмптоне в июне, после того как он якобы не остановился на знаке «стоп». Он признал себя виновным в менее серьезном обвинении в вождении в нетрезвом виде, был лишен водительских прав и в сентябре был приговорен к 25 часам общественных работ в некоммерческой организации по своему выбору, штрафу в размере 500 долларов с доплатой в размере 260 долларов и требованию сделать публичное объявление об опасностях вождения в нетрезвом виде.

Через несколько дней после вынесения приговора певец объявил о добавлении нескольких шоу в свой тур 2025 года. Организатор концертов Live Nation сообщил, что новые шоу были добавлены «из-за невероятного спроса фанатов» и что на тур было продано более 1 миллиона билетов по всему миру.