ФОТО «Они считают меня сумасшедшей!» Эстонскую ясновидящую вытащили из автомобиля и отвели в полицейский автобус

«Пожалуйста, Египет, помоги мне!» - кричит ясновидящая Тене Лаул, когда ее автомобиль останавливает полиция. Подозрительного водителя заметили в потоке движения и решили проверить. «Мы остановили автомобиль, а затем передали женщину, управлявшую Audi, под присмотр врачей. Никто не пострадал», - описывает инцидент представитель полиции.
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В видеоролике, опубликованном в TikTok, можно увидеть эстонскую ясновидящую Тене Лаул за рулем, в руках она держит эстонский флаг. На заднем плане видно, что ее машину остановили полицейские, один из которых, стучит в окно.
«Пожалуйста, Египет, помоги мне. Пожалуйста, Египет, помоги мне, я люблю тебя, пожалуйста», - истерично кричит Тене, сидя за рулем. Затем она просит помощи у Англии и упоминает о Brexit.