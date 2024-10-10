ФОТО Смотрите, чем кормят детей в школах и что им нравится из предложенного меню

Кто из нас не слышал жалоб на школьную еду? Но есть ли для этого причины? Чтобы дать возможность родителям самим ответить на этот вопрос, школы открыли двери столовых. До 11 октября родители могут прийти посмотреть, как организовано школьное питание, и поесть тот же обед, который предлагается детям.