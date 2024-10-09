В социальных сетях появилось видео специалиста по ураганам Джона Моралеса, который во время интервью об урагане «Милтон» для телеканала Южной Флориды заплакал.
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ВИДЕО ⟩ Метеоролог в интервью американскому новостному каналу заплакал, когда рассказывал об урагане «Милтон»
Чрезвычайно опасный ураган 5-й категории набирает силу у побережья Флориды. «Милтон» несет с собой разрушительные ветры и наводнения, из-за чего в ряде районов объявлены требования об эвакуации.
«Прошу прощения», - сказал Моралес, сдерживая слезы. «Это просто ужасно», - произнес он в эфире телеканала NBC6 Южной Флориды, вытирая слезы.