ФОТО Житель Таллинна о затрудненной ситуации на дорогах: даже полиция едет по автобусной полосе

На Палдиском шоссе в Таллинне был построен пешеходный тоннель под железной дорогой. В связи с этим была реорганизована местная транспортная схема, что вызывает проблемы для водителей из-за образовавшихся пробок. Хотя тоннель был открыт для пешеходов в конце сентября, мелкие строительные работы будут продолжаться до февраля 2025 года. Однако жители Таллинна, которые ежедневно ездят по этому маршруту на работу, не могут радоваться, поскольку улучшений не предвидится. «На самом деле ситуация только ухудшится, когда начнется ремонт на перекрестке у ипподрома», - говорит жительница Таллинна.

«Даже полиция едет по автобусной полосе на Палдиском шоссе», - говорит женщина, приславшая фото в редакцию Elu24. «Я заметила, что некоторые водители действительно используют автобусную полосу для езды. Это раздражает, когда видишь на велодорожке велосипедистов, в то время как для автомобилей места крайне мало. То, что здесь происходит - абсурд», - комментирует она ситуацию с движением на Палдиском шоссе.

Движение на Палдиском шоссе. Фото: Erakogu

Полиция имеет право ехать по автобусной полосе

Может ли полиция ездить по автобусной полосе? Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лутс объясняет, что согласно Закону о дорожном движении, полиция может ездить по автобусной полосе при исполнении служебных обязанностей. Она ссылается на параграф 37 Закона о дорожном движении, который определяет обязанности водителей при использовании автобусной полосы и предоставлении приоритета общественному транспорту.

«Кроме того, в соответствии с пунктом первым данного параграфа, по автобусной полосе можно ездить на специальных транспортных средствах при выполнении служебных обязанностей, на полностью электрических транспортных средствах, а также на других транспортных средствах, если это разрешено соответствующими средствами регулирования движения», - написано в Законе о дорожном движении.