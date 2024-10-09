Близкая подруга Меган Маркл дала редкий комментарий о герцогине

Близкая подруга Меган Маркл дала редкий комментарий о ней. Об этом пишет Page Six.

Герцогиня Сассекская накануне стала гостьей на торжественной вечеринке Children's Hospital Los Angeles 2024. К ней на публике присоединилась Келли Макки Зайфрен.

«Я также была чрезвычайно благодарна, что могла разделить этот прекрасный вечер с одной из моих самых близких подруг», - написала Зайфен в Instagram.

Соучредитель Alliance of Moms высоко оценила поддержку жены принца Гарри для детской больницы Лос-Анджелеса, назвав ее работу «действительно вдохновляющей».

«Я очень благодарна, что ты рядом со мной», - добавила она.

Зайфен также выразила благодарность калифорнийскому медицинскому центру за «чрезвычайную заботу», которую они оказали ее дочери Лили, страдающей от проблем с сердцем.

На мероприятии Меган Маркл появилась в красном платье, которое надевала в 2021 году.

В интервью во время мероприятия Меган похвалила детскую больницу Лос-Анджелеса, где она провела сеанс исцеления в марте, читая любимые книжки маленьких пациентов.

«Боже мой, работа, которую они выполняют в Детской больнице Лос-Анджелеса, является не из этого мира, и я думаю, что с моей точки зрения как матери, никто не хочет оказаться в таком положении, когда вам придется идти в такое место, но если вам придется, лучшим местом в мире, куда вы можете поехать, была бы детская больница Лос-Анджелеса», - сказала она.