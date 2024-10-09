ГОРЯЧЕЕ ФОТО Мать троих детей модель Диана Томсон снялась топлес

«И вот мы на пляже с золотым песком, - вспоминает Диана Томсон. - Настроение было боевое, получились такие горячие кадры! А через пару часов меня пригласили на рекламную съемку в Бельгии. Там я работала два дня. Вот так и получилось, прилетела из Греции в Таллин на четыре часа, обняла детишек и снова улетела на сьемки. Без деток было очень сложно, не привыкла оставлять их на такой длительный срок».