Эстонская модель Диана Томсон (до замужества Хапрова) не перестает удивлять поклонников смелыми снимками. Мать троих детей может похвастаться безупречной фигурой, поэтому ее и зовут в различные мировые проекты.
ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Мать троих детей модель Диана Томсон снялась топлес
В конце лета один из знакомых фотографов предложил модели и хозяйке собственной модельной школы отправиться на остров Крит. Диана, не раздумывая, на такую авантюру согласилась.
«И вот мы на пляже с золотым песком, - вспоминает Диана Томсон. - Настроение было боевое, получились такие горячие кадры! А через пару часов меня пригласили на рекламную съемку в Бельгии. Там я работала два дня. Вот так и получилось, прилетела из Греции в Таллин на четыре часа, обняла детишек и снова улетела на сьемки. Без деток было очень сложно, не привыкла оставлять их на такой длительный срок».
Диану Томсон можно смело назвать королевой эпатажа. Модель никогда не стеснялась раздеваться перед камерой. При этом она успешная бизнес-вумен и многодетная мать. Третий ребенок Дианы Тоомсон появился на свет 23 августа 2023 года.