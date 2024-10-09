Легендарный вратарь Март Поом объявил, что его сын Маркус вскоре станет отцом! О беременности сообщила жена Маркуса в социальных сетях.
МИЛОЕ ВИДЕО ⟩ Сын именитого эстонского футболиста ждет ребенка
«Наш радужный малыш», - пишет Ребека Поом под милым видео, опубликованном в Instagram.
Пара сыграла свадьбу 25 сентября 2021 года. Сказочная свадебная церемония прошла в красивой усадьбе Эндла.
«Когда я стоял перед алтарем и видел, как Ребека идет ко мне... это был поистине красивый момент!» - вспомнил жених после свадьбы. Ребека также отметила, что ей понадобится время, чтобы все осознать.
«Почти пять месяцев планирования того стоили, и я, которая никогда раньше не была на настоящей свадьбе, могу сказать, что все было именно так, как я себе представляла», - поделилась она.