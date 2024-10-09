МИЛОЕ ВИДЕО Сын именитого эстонского футболиста ждет ребенка

«Когда я стоял перед алтарем и видел, как Ребека идет ко мне... это был поистине красивый момент!» - вспомнил жених после свадьбы. Ребека также отметила, что ей понадобится время, чтобы все осознать.

«Почти пять месяцев планирования того стоили, и я, которая никогда раньше не была на настоящей свадьбе, могу сказать, что все было именно так, как я себе представляла», - поделилась она.