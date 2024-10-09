Известная рок-группа Elephants From Neptune отметила в субботу, 5 октября, 10-летие альбома Pressure & Pleasure. На мероприятии произошел страшный инцидент - двум женщинам подмешали в напитки наркотическое вещество GHB, известное как «наркотик изнасилований» или «колпачки».
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ⟩ На концерте известной эстонской группы слушательницам в напитки подмешали «колпачки»
В прошлую субботу, 5 октября, в клубе Uus Laine состоялась вечеринка в честь 10-летия альбома Pressure & Pleasure группы Elephants From Neptune. По словам вокалиста группы Роберта Линна, песни в альбоме мрачные и были написаны в трудный период его жизни, но именно они помогли ему преодолеть этот сложный этап, и он очень горд этим альбомом. Помимо Линна, в состав группы входят Маркко Рейнберг, Райн Йоона и Йон Микивер.
Мрачным оказался и случай, произошедший на мероприятии. Двум женщинам подмешали «колпачки» в их напитки. Точно неизвестно, как завершился для них вечер, но этот случай не оставил участников группы равнодушными, и они опубликовали длинный пост на своей странице в Facebook.