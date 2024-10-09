БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! На концерте известной эстонской группы слушательницам в напитки подмешали «колпачки»

В прошлую субботу, 5 октября, в клубе Uus Laine состоялась вечеринка в честь 10-летия альбома Pressure & Pleasure группы Elephants From Neptune. По словам вокалиста группы Роберта Линна, песни в альбоме мрачные и были написаны в трудный период его жизни, но именно они помогли ему преодолеть этот сложный этап, и он очень горд этим альбомом. Помимо Линна, в состав группы входят Маркко Рейнберг, Райн Йоона и Йон Микивер.