«Я больше не чувствую себя в безопасности в собственном доме!» В одном из городов Эстонии по ночам ходит мужчина в маске

8 октября в Рапла поздно вечером на улице Йыэ произошло подозрительное происшествие: человек шпионил около многоквартирного дома. Оглядевшись, он не заметил никого вокруг, но увидев работающую камеру, сразу же сбежал. На нем была светлая куртка с отражающими элементами, спортивные штаны, а на голове - маск.

В редакцию Elu24 обратилась молодая девушка, за окном которой этот человек появлялся уже не первый раз. По словам Саары (имя изменено, редакции известно), это далеко не первый случай, когда подозрительный человек подглядывает за ней через окно.