Через 78 дней после смерти любимой: 94-летний Клинт Иствуд нашел новую подругу

Однако горевал легендарный актер недолго - по данным издания Radar Online он уже представил своему близкому окружению новую возлюбленную.

Иствуд оплакивал Сандеру менее трех месяцев, что для многих может показаться странным. Но приближенные к звезде отмечают - Клинт понимает, что он совсем немолод, и его земное время ограничено, поэтому берет от жизни все.

«Для большинства нормальных людей новые свидания после такой потери были бы неожиданностью. Но Иствуду 94 года, и он знает, что должен наслаждаться жизнью в полную силу. Он хочет иметь партнера и уже представил свою новую любовь своему окружению», - сообщил инсайдер. Имя и возраст новой избранницы звезды спагетти-вестернов пока не разглашается.

Голливудская легенда известен своей бурной личной жизнью. У Клинта Иствуда 8 детей (трое из которых стали актерами) от шести разных женщин. Но официально он был женат три раза - с Мэгги Джонсон, Сондрой Локк и Диной Иствуд.