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«ВТОРОЙ ПТЕНЧИК!» Эстонская актриса объяснила, почему только сейчас сообщила о родившемся в июне сыне

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Лизетте и Андреас Померантс.
Лизетте и Андреас Померантс. Фото: Erakogu

Актриса Лизетте Померантс и ее муж, целитель Андреас Померантс, стали родителями второго ребенка уже в начале июня, но сообщили о рождении сына только четыре месяца спустя.

«Новость о втором птенчике», - так актриса сообщила, что теперь она мать двоих детей. У пары родился второй сын в начале июня, и его назвали Франк Шардон.

«Мы планировали держать это в секрете», - рассказала Лизетте, добавив, что хотела некоторое время не делиться этими волшебными моментами ни с кем, кроме семьи.

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