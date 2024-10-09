Актриса Лизетте Померантс и ее муж, целитель Андреас Померантс, стали родителями второго ребенка уже в начале июня, но сообщили о рождении сына только четыре месяца спустя.
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«ВТОРОЙ ПТЕНЧИК!» ⟩ Эстонская актриса объяснила, почему только сейчас сообщила о родившемся в июне сыне
«Новость о втором птенчике», - так актриса сообщила, что теперь она мать двоих детей. У пары родился второй сын в начале июня, и его назвали Франк Шардон.
«Мы планировали держать это в секрете», - рассказала Лизетте, добавив, что хотела некоторое время не делиться этими волшебными моментами ни с кем, кроме семьи.