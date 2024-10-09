Сколько готов заплатить P.Diddy за молчание мужчине, который в прошлом якобы был его секс-рабом

Сам пострадавший утверждал, что его много лет назад наняли, чтобы он принял участие в диких играх самого P.Diddy его бывшей девушки певицы Кэсси. Теперь представители музыканта хотят добиться молчания мужчины - естественно, деньгами. В их интересах, уточняется, позаботиться не только о том, чтобы не утекла еще какая-либо информация о Комбсе, но и сохранить репутацию Кэсси.

Кстати, таким образом сейчас действует не только Шон. Его знаменитые друзья, хоть как-то причастные к случившемуся, тоже намерены заплатить жертвам за их молчание.

P.Diddy сейчас находится под стражей. Его задержанию предшествовал ряд обвинений от его экс-возлюбленной Кэсси и других девушек в насилии, принуждении к употреблению наркотиков и торговле людьми. В марте в особняке Комбса прошли масштабные обыски, в ходе которых были обнаружены запрещенные вещества, оружие и 1000 бутылок детского масла и смазки. Все это, считает следствие, рэпер использовал для своих секс-вечеринок.