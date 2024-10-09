«Наконец-то она сдалась»: Брэд Питт считает, что выиграет суд против Анджелины Джоли

«Команда Брэда всегда утверждала, что они уже получили от развода все, что хотели. Этот иск был для нее просто еще одним способом разрушить его репутацию. Но, кажется, наконец-то она сдалась», - говорится в сообщении.

Интересно, что ранее актриса отозвала свой иск против ФБР, который касался ее обвинений в насилии в адрес Питта, пишет Spletnik.

Что касается Брэда Питта, то он считает, что Анджелина Джоли специально настраивает против него шестерых их общих детей и даже рискует жизнью их сына Пакса ради того, чтобы отомстить Брэду.

Так, Питт очень хотел пообщаться с сыном после серьезной аварии на мотоцикле, в которую тот попал, и поддержать его, но под влиянием матери Пакс не хочет разговаривать с отцом и не отвечает на его звонки. Остальные его дети, по слухам, тоже не горят желанием с ним общаться, и даже родные дети отказываются от его фамилии.

Недавно Джоли представила на Венецианском кинофестивале фильм «Мария», в котором сыграла главную роль. На этом же фестивале был и Питт, но организаторы составили расписание таким образом, чтобы они не пересеклись.