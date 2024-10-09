Певец и лидер российской группы «Би-2» Лева, который постоянно выражает поддержку Украине, неожиданно обратился к Владимиру Путину, пишет Униан.
«Хватит убивать»: солист группы «Би-2» публично обратился к Путину
Мужчина опубликовал в своем Instagram фото Кремля, которое усыпано черепами. В посте под этим кадром он вспомнил о дне рождения Путина, которое было 7 октября.
«Ржавые листья осени породили бездарного политического бездельника. Впереди - тысячи убийств, миллионы искалеченных судеб за миллиарды рублей. Интересно, можно ли было сп*здить больше», - написал музыкант.
Лева также вспомнил, что когда-то пришлось встретиться с диктатором. Это случилось на Новый год, когда тот решил потанцевать под композиции группы «Би-2». Однако сейчас певец отмечает, что Путин - президент смерти и публично обратился к нему с призывом прекратить кровавую войну в Украине:
«Хватит убивать людей. День рождения в ничтожестве. Сгинь, Путин! Всем станет веселее...»