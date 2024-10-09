ФОТО Бейонсе с мужем вышла на публику на фоне скандала с P.Diddy

Американская певица Бейонсе и ее муж Jay-Z вышли вместе в свет на фоне скандала с рэпером P.Diddy. Фото звезда сцены выложила в Instagram.

Бейонсе надела смелое мини-платье на мероприятие California Crown, чтобы рекламировать свой новый алкогольный бренд. К артистке присоединился ее муж Jay-Z.

Бейонсе привлекла внимание в клетчатом блейзере, который показал ее длинные ноги, с глубоким декольте. Под блейзером знаменитости было платье в тон.

Артистка добавила своему образу изысканность, накинув на плечи пальто, и позировала в черной шляпе с широкими полями. Бейонсе повысила свой рост туфлями на шпильках и дополнила наряд черной плетеной сумочкой. Волосы звезды были уложены голливудскими волнами.

Она держала в руках сигару и наслаждалась бокалом своего нового американского виски SirDavis.

К бизнес-вумен на публике присоединился ее муж в деловом костюме и белой футболке.

«Посмотрите на эту лошадь», - написала знаменитость.

Ее бренд виски SirDavis в партнерстве с Moët Hennessy является данью памяти ее прадеду, Дэвису Гогу, который работал самогонщиком в эпоху сухого закона на юге Америки.

Мать троих детей впервые представила алкогольную линию в августе 2024 года и запустила ее в магазины в прошлом месяце.

Выход Бейонсе произошел на фоне скандала с рэпером P.Diddy. Его обвиняют в сексуальных домогательствах. На продюсера подали более 100 исков, а самой маленькой вероятной жертве 9 лет.

В сети также начали вспоминать смерти звезд в конце 90-х и в начале 2000-х. В частности, певицы Алии, Left Eye, Тупака Шакура. Ходят слухи, что P.Diddy, Бейонсе и ее муж могли быть причастны к этому, «убирая своих конкурентов».

«Она ведет себя так, будто ничего не произошло», «Бейонсе, ты лучшая (я боюсь)», «Остановись, все знают, кто ты», - пишут в комментариях подписчики артистки.

Впрочем, сама Бейонсе скандал с P.Diddy и свою вероятную причастность к этому не комментировала.