К сожалению, кражи в магазинах всегда были большой проблемой. Но если в обычных супермакретах ущерб чаще небольшой, то вот предприятиям, занимающимся продажей одежды и косметики, приходится труднее.
Что чаще всего крадут в магазинах Эстонии: детей привлекают именно эти товары
Мы решили узнать, что чаще всего крадут в магазинах одежды и косметики в Эстонии.
Руководитель отдела маркетинга фирмы TKM Beauty Eesti OÜ, которой принадлежит сеть магазинов I.L.U., Анна Виллемс отмечает, что, к сожалению, кражи и их предотвращение - это часть повседневной работы в торговле.
«Заметно, что в трудные для экономики и благосостояния людей времена частота краж увеличивается. Чаще всего крадут продукты эксклюзивных брендов, особенно парфюмерию. Мы ежедневно занимаемся поиском и тестированием различных решений, чтобы предотвратить кражи», - говорит Виллемс.
По ее словам, персонал магазинов I.L.U. прошел специальную подготовку, и также в обеспечении безопасности им помогает охранная фирма. «Пятнадцатилетний опыт сети магазинов I.L.U. показывает, что тесное сотрудничество с полицией приносит свои плоды, а записи с камер видеонаблюдения помогают быстрее уладить инциденты», - объясняет она.
Генеральный директор предприятия LPP Estonia OÜ, в которое входят магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, Светлана Малаток говорит, что способы краж в их магазинах разные, как и украденные товары.
«Наш опыт показывает, что несовершеннолетние чаще всего крадут мелкие аксессуары: украшения, резинки для волос, косметические средства и так далее. Взрослые более подготовлены к кражам и предпочитают товары подороже», - рассказывает Малаток.
По ее словам, чаще всего вор крадет для себя, а организованная преступность встречается редко. Задача каждого отдельного магазина - анализировать свои потери и информировать команду о произошедших кражах.
«При возможности мы размещаем фотографии воров на видном для сотрудников месте, чтобы в будущем их было легче поймать и сообщить о краже в полицию. Если вор не был задержан на месте, это не означает, что его не найдут при последующем анализе и проверке», - объясняет Малаток.
Руководитель отдела маркетинга универмага Stockmann Инга Беркович уверена, что самое важное - обеспечить приятную и безопасную среду для всех клиентов.
«Охранники выполняют свою работу на высоком уровне и предотвращают крупные кражи. Если кражи все же случаются, чаще всего целью становятся небольшие и легко переносимые товары, такие как косметика или мелкие продукты из продуктового отдела», - говорит представитель универмага.
По ее словам, во время кампании Hullude Päevad чаще всего крали сезонные товары, например, зимние шапки. «Кассы самообслуживания ускоряют покупки, а их использование основывается на доверии. Тем не менее, и с ними возникают проблемы. Хотя кражи в последнее время в Stockmann происходят нечасто, охранникам приходится чаще всего заниматься именно зонами самообслуживания, где покупатели иногда забывают оплатить товары», - объясняет Беркович.