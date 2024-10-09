Что чаще всего крадут в магазинах Эстонии: детей привлекают именно эти товары

Мы решили узнать, что чаще всего крадут в магазинах одежды и косметики в Эстонии.

Руководитель отдела маркетинга фирмы TKM Beauty Eesti OÜ, которой принадлежит сеть магазинов I.L.U., Анна Виллемс отмечает, что, к сожалению, кражи и их предотвращение - это часть повседневной работы в торговле.

«Заметно, что в трудные для экономики и благосостояния людей времена частота краж увеличивается. Чаще всего крадут продукты эксклюзивных брендов, особенно парфюмерию. Мы ежедневно занимаемся поиском и тестированием различных решений, чтобы предотвратить кражи», - говорит Виллемс.

По ее словам, персонал магазинов I.L.U. прошел специальную подготовку, и также в обеспечении безопасности им помогает охранная фирма. «Пятнадцатилетний опыт сети магазинов I.L.U. показывает, что тесное сотрудничество с полицией приносит свои плоды, а записи с камер видеонаблюдения помогают быстрее уладить инциденты», - объясняет она.

Генеральный директор предприятия LPP Estonia OÜ, в которое входят магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, Светлана Малаток говорит, что способы краж в их магазинах разные, как и украденные товары.

«Наш опыт показывает, что несовершеннолетние чаще всего крадут мелкие аксессуары: украшения, резинки для волос, косметические средства и так далее. Взрослые более подготовлены к кражам и предпочитают товары подороже», - рассказывает Малаток.