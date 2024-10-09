Лидер группы Thirty Seconds to Mars и актер Джаред Лето поделился в соцсетях видео с концерта в Риге, где неожиданно устроил перекус... прямо во время выступления, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето во время концерта в Риге сбежал со сцены в буфет
На своей странице в Instagram Лето опубликовал видео, на котором перед началом акустической части концерта отправляется в буфет «Арена Рига».
«Рига, Латвия! Идем за хот-догом! Может, еще возьмем попкорн на потом?» - пошутил Лето.
В разговоре с продавцом музыкант также подшутил, спросив, может ли он получить скидку. Продавец не растерялся и ответил певцу в том же духе: «Может, что-нибудь придумаю!».
Напомним, группа Thirty Seconds to Mars выступала в Риге 3 октября.