ВИДЕО Лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето во время концерта в Риге сбежал со сцены в буфет

На своей странице в Instagram Лето опубликовал видео, на котором перед началом акустической части концерта отправляется в буфет «Арена Рига».

«Рига, Латвия! Идем за хот-догом! Может, еще возьмем попкорн на потом?» - пошутил Лето.

В разговоре с продавцом музыкант также подшутил, спросив, может ли он получить скидку. Продавец не растерялся и ответил певцу в том же духе: «Может, что-нибудь придумаю!».