«Женщинам стоит чаще доверять своей естественной красоте!» Ведущая Катрин Луст выдвигает смелое предложение!

Недавно Луст начала сотрудничество с компанией Uncle Paul Shoes, которая производит обувь. Во вторник, 8 октября, Луст опубликовала видео в рамках этого сотрудничества, на котором она полностью без макияжа. Этим видео она хочет передать важное послание.

«Все женщины красивы и без макияжа. Мне очень нравится посыл, который старается донести Памела Андерсон. Я хочу передать точно такое же послание: женщинам стоит чаще ходить без макияжа, ведь каждый человек прекрасен в своей естественной красоте», - отмечает ведущая.