ВИДЕО «Обязательно женщинам с чувством юмора»: литовский режиссер о новом спектакле с любимцем публики Александром Ивашкевичем

Как объясняет режиссер спектакля, литовец Роландас Аткочюнас, «Герои» - французско-английская комедия, которая повествует о трех мужчинах, ветеранах войны, пытающихся найти свою дорогу: «Куда дальше? Что еще? Потому что жизнь у них не состоялась. Им не хватает внимания, любви, поскольку они все время проводили в каких-то не тех действиях».