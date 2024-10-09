ВИДЕО «Обязательно женщинам с чувством юмора»: литовский режиссер о новом спектакле с любимцем публики Александром Ивашкевичем

«Обязательно женщинам и обязательно тем, у кого есть чувство юмора. А у кого его нет - ничего не поможет», - отвечает режиссер спектакля на вопрос, кому непременно стоит посмотреть трагикомедию «Герои». Уже завтра, 10 октября, в малом зале Русского театра состоится премьера, а порталу Limon.ee удалось побывать на одной из репетиций спектакля. Смотрите видео!
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Как объясняет режиссер спектакля, литовец Роландас Аткочюнас, «Герои» - французско-английская комедия, которая повествует о трех мужчинах, ветеранах войны, пытающихся найти свою дорогу: «Куда дальше? Что еще? Потому что жизнь у них не состоялась. Им не хватает внимания, любви, поскольку они все время проводили в каких-то не тех действиях».
«Персонажы очень разные, каждый со своим эго, и из-за этого начинаются всякие недоразумения. Эта трагикомедия про поиск человеческой теплоты, любви и всего того, что они недополучили, потому что у них никого нет», - добавляет он.