День рождения не за горами: стало известно о самом заветном желании короля Карла ІІІ

Карл ІІІ очень болезненно переживает распри в своей семье и искренне хочет, чтобы его сыновья, принц Уильям и принц Гарри, оставили свои разногласия в стороне и помирились. Отношения братьев стали напряженными после сенсационного интервью принца Гарри с американской телеведущей Опрой Уинфри. Сейчас монарх надеется, что его день рождения может стать катализатором новой эры мира и взаимопонимания в семье.

Источник, близкий к королю, сообщил: «Король Карл не хочет ничего, кроме того, чтобы в его семье восстановился мир. Он хочет подвести черту под их прошлыми распрями и чтобы принцы Уильям и Гарри поладили - и какой момент может быть лучше, чем его день рождения, чтобы свести их вместе?».

Инсайдер добавил: «Король Карл пережил очень многое с тех пор, как стал королем, и был ответственным в исполнении своих обязанностей, несмотря на собственные проблемы со здоровьем. Теперь он хочет создать мир в королевской семье вместе со своей женой, сыновьями и внуками. Это то, что будет ему дорого больше всего, особенно по мере приближения его знаменательного дня рождения».