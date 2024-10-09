Стали известны интимные подробности романа единственной дочери Элвиса Пресли и Майкла Джексона: «Был девственником в 35 лет»

Наследница короля рок-н-ролла вспомнила эпизод, когда твердо решила, что готова начать отношения с музыкантом. Тогда, в 1994 году, она еще была замужем за актером Дэнни Кио.

«Майкл сказал: "Не знаю, заметила ли ты, но я по уши влюблен в тебя. Я хочу, чтобы мы поженились и чтобы у тебя были мои дети". Я ничего не сказала сразу, но потом ответила: "Я очень польщена, я даже говорить не могу". К тому времени я почувствовала, что тоже влюблена в него», - цитирует Лизу Мари People.

На тот момент Джексон, по словам Лиза Мари, был девственником. Ему исполнилось 35 лет. По словам Пресли, Мадонна пыталась переспать с артистом, но ничего не вышло. Саму же Лизу Мари пугала такая ответственность. Поженились влюбленные через несколько недель после развода Пресли. Через два года они мирно развелись.

Единственная наследница Элвиса, напомним, скончалась в начале 2023 года в возрасте 54 лет. Причина - спайки в кишечнике, которые появились после шунтирования желудка. После случившегося ее дочь Райли Кио завершила мемуары матери, прослушав записи ее воспоминаний.