ГАЛЕРЕЯ Испанская фиеста в разгар эстонской осени: яркую вечеринку устроили в парикмахерском салоне

Главное темой мероприятия стала презентация новой техники наращивания волос V-Light Extension. Мир наращивания волос столь же разнообразен, как и инновационный, предлагая решения для любого желания: от увеличения объема до впечатляющей длины. Некоторые гостьи мероприятия решились в тот же вечер нарастить себе несколько прядей по новой технологии.

«Это новая система наращивания без повреждений, которая проходит там, где не может пройти ни одна другая система наращивания», - говорит хозяйка салона, стилист-парикмахер Александра Канева. Она демонстрирует специальный прибор - V-Light аппарат, который излучает ультрафиолетовый свет для фиксации наращенных волос с помощью специального клея на человеческих волосах.

Такая система наращивания разработана для людей с редеющими волосами. Нарощенные пряди не только добавляют желаемую густоту, но и выглядят натурально. Специалист по наращиванию волос Александра Канева рассказала все за и против новой техники, так, например, такие волосы нуждаются в частой коррекции, но кому-то они способны спасти шевелюру.

Настроение на вечеринке задал диджей Mitja Play, а иллюзионист Дмитрий Зорин развлекал публику веселыми фокусами. Компания La Fiesta угощала гостей эксклюзивными винами и закусками из солнечной Испании.