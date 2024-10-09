Инсайдер рассказал, почему Голливуд боится P. Diddy даже в тюрьме

«Он такой могущественный. Все боялись перечить ему. Даже несмотря на то, что сейчас он за решеткой, он все еще такой могущественный. Мы все знали это еще тогда. Он невероятно умен. Он знает много людей, и он помог многим людям - так что ему обязаны. Он это знает», - утверждает инсайдер. Он добавил, что Diddy был помешан на контроле за всем и всеми.

Тем временем рэпер продолжает отрицать любые обвинения против него. Адвокатам уже дважды отказали в освобождении Комбса под залог в 50 миллионов долларов.

Мать Шона обратилась к СМИ с просьбой перестать осуждать и обсуждать ее сына до тех пор, пока он не выступит в суде. 84-летняя Дженис Смоллс Комбс добавила, что для нее стало ударом то, что он избивал бывшую девушку Кэсси Вентуру, однако считает, что его согласие на мирное урегулирование с потерпевшей открыло путь для желающих на нем нажиться.

В свою очередь голливудские звезды открещиваются от дружбы с рэпером. Актер Эштон Катчер, который был в хороших отношениях с Шоном на протяжении нескольких лет, уже заявил, что жалеет об их дружбе, а Ким Кардашьян наняла адвокатов, чтобы защитить себя в случае возможных неприятностей.

Арест P. Diddy привел к тому, что семья Тупака Шакура, убитого в 1996 году, решила возобновить расследование его смерти. В прошлом году один из задержанных по этому делу, Дуэйн «Кеффи Ди» Дэвис, заявил, что Комбс заплатил миллион долларов за ликвидацию артиста.