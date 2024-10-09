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Супермодель Алессандру Амбросио заподозрили в том, что она сделала пластику ягодиц

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Алессандра Амбросио.
Алессандра Амбросио. Фото: Faye Sadou/mpi/capital Pictures

43-летнюю Алессандру Амбросио заподозрили в том, что она сделала пластическую операцию на ягодицах. Поводом для слухов послужили новые пляжные снимки модели, снятые папарацци.

Пользователи уверены, что над подтянутой фигурой Алессандра трудилась не только в спортивном зале, но, возможно, обратилась за помощью к пластическому хирургу. Раньше в Instagram модели можно было часто увидеть снимки ее фигуры в бикини, но последние пару недель Амбросио не публиковала откровенный контент.

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Пластические операции по улучшению формы и увеличению размера ягодиц - частая практика среди звезд. Изменения можно произвести с помощью собственной жировой ткани (липофилинг) или имплантов. Среди знаменитостей в проведении операций по коррекции ягодиц подозревали Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Ники Минаж, Карди Би, Игги Азалию и многих других.

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