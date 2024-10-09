Супермодель Алессандру Амбросио заподозрили в том, что она сделала пластику ягодиц

Пользователи уверены, что над подтянутой фигурой Алессандра трудилась не только в спортивном зале, но, возможно, обратилась за помощью к пластическому хирургу. Раньше в Instagram модели можно было часто увидеть снимки ее фигуры в бикини, но последние пару недель Амбросио не публиковала откровенный контент.