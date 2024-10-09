Отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон, кажется, с первых дней оставляли желать лучшего. Однако особенно непросто герцогине Сассекской пришлось после свадьбы, когда она осознала, что будет вынуждена занимать более низкое положение по сравнению с невесткой. Тогда экс-актриса решила действовать серьезно и выкатила «безумное» требование королеве, пишет The Mirror.
Раскрыто требование Меган Маркл, с которым она обратилась к Елизавете II ради того, чтобы обойти Кейт Миддлтон
Оказывается, Меган обратилась к Елизавете II с просьбой выделить им с принцем Гарри резиденцию в Букингемском дворце - так она хотела быть ближе к самой королеве ну и заодно обойти Кэтрин, которая на тот момент вместе с мужем Уильямом обосновалась в Кенсингтонском дворце.
Разумеется, Маркл отказали. В первую очередь, как уточняется, потому что так было бы нарушено личное пространство пары. Однако королевский эксперт Кинси Шофилд подчеркивает: Меган была одержима идеей получить больше королевских прерогатив из-за соперничества с Миддлтон.
Удивительное совпадение: ровно по той причине Меган Маркл и принц Гарри прекратили многолетнюю дружбу с Викторией и Дэвидом Бекхэм. Инсайдеры сообщали, что герцогине было тяжело принять тот факт, что она, хоть и королевская особа, довольствуется меньшим, чем футболист и его супруга.