50-летняя Виктория Бекхэм разделась для рекламы своих духов

На снимках Виктория позирует в черном боди с глубоким вырезом. Ее длинные темные волосы струятся по плечам.

Финальные фотографии, которые будут использованы для продвижения парфюма, создают впечатление, что она находится на песчаном пляже под грозовым горизонтом.

Виктория выпустила свою парфюмерную коллекцию в прошлом году, и Reverie - ее третий аромат.

«Мой новый аромат, 21:50 Rêverie, глубокий, соблазнительный и невероятно личный. Темная, сырая ваниль и бобы тонка с листьями табака и кедром… Я создала этот аромат в сотрудничестве с мастером-парфюмером Жеромом Эпинеттом, чтобы пробудить воспоминания о моменте личного возрождения и моем мечтательном состоянии. Моей задумчивости», - написала она.