«Никогда, никогда!» Любимая многими певица зареклась говорить о своей личной жизни

22-летняя исполнительница откровенно поделилась, что сожалеет о том, что в прошлом году сообщила изданию Variety о своем влечении к женщинам. «Я бы хотела, чтобы никто ничего не знал о моей сексуальной ориентации или о моей личной жизни. Никогда, никогда, никогда. И я надеюсь, что они никогда больше этого не узнают», - сказала Айлиш.

«Я больше никогда не буду говорить о своей сексуальной ориентации. И больше никогда не буду говорить о том, с кем я встречаюсь», - добавила она.

Она объяснила свою перемену в взглядах вниманием, которое она получила после своих высказываний, тем что недооценила, что ее откровения «станут самой большой новостью во всем мире».

Лауреат премии «Грэмми» также поделилась, что в то время она не собиралась совершать каминг-аут, хотя считала, что ее поклонники уже имели некоторое представление о ее романтических предпочтениях благодаря ее музыке и другим факторам. «Я подумала: разве это не очевидно?» - отметила Айлиш.

Звезда добавила, что она все еще учится быть знаменитостью и планирует в будущем быть более осторожной в своих словах.