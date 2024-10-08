Канье Уэст и Бьянка Цензори, о возможном расставании которых накануне сообщили несколько крупных СМИ, замечены вместе в Токио. Фанаты засняли супругов в торговом центре Dover Street Market Ginza.
Канье Уэста и Бьянку Цензори заметили вместе на фоне слухов о разводе
На фото 29-летняя Бьянка в белых легинсах, лонгсливе, меховых гетрах и на каблуках прогуливается по магазинам под руку с 47-летним Канье. Рэпер, который тоже одет в total white образ, обнимает супругу, пока они поднимаются на эскалаторе, а она улыбается.
О возможном расставании Канье и Бьянки ранее сообщили в TMZ, а издание Daily Mail даже назвали несколько причин «разлада» между супругами. Вероятно, что слухи о разводе одной из самых известных и эпатажных пар шоу-бизнеса пока не подтверждаются