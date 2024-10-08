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ГОРЯЧИЕ ФОТО Известная эстонская виолончелистка удивила поклонников новыми фото

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Фото: Sander Ilvest

32-летняя виолончелистка Сильвия Ильвес поделилась горячими фото. «В моем случае самым эффективным средством для похудения всегда было тяжелое расставание», - признается она.

7 октября самая известная виолончелистка Эстонии опубликовала в соцсетях фотографию, на которой ей 25 лет.

Несмотря на то, что ей пришлось пройти через огонь и воду, и она родила четверых сыновей, женщина сохранила потрясающе красивую внешность.

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