32-летняя виолончелистка Сильвия Ильвес поделилась горячими фото. «В моем случае самым эффективным средством для похудения всегда было тяжелое расставание», - признается она.
Для подписчиков
ГОРЯЧИЕ ФОТО ⟩ Известная эстонская виолончелистка удивила поклонников новыми фото
7 октября самая известная виолончелистка Эстонии опубликовала в соцсетях фотографию, на которой ей 25 лет.
Несмотря на то, что ей пришлось пройти через огонь и воду, и она родила четверых сыновей, женщина сохранила потрясающе красивую внешность.