ПОЗДРАВЛЯЕМ! Эстонская телеведущая впервые станет матерью

«Сначала пришла любовь, затем ты!» - пишет ведущая канала Kanal 2 Кейли Сюкияйнен в посте в Instagram, где сообщает, что ждет ребенка!
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Ведущая программ Südamesoov и Kuldne pilet Кейли Сюкияйнен красивой фотосессией в Instagram сообщила своим подписчикам, что ждет первенца.
Хотя ведущая редко публично говорила о своих отношениях и возлюбленном, известно, что избранником Кейли уже долгое время является Оливер Веси, работающий в сфере IT, с которым она также появилась на одной из фотографий, опубликованных в Instagram.