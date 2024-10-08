Впервые в Ида-Вирумаа: столичный этно-техно балет представит постановку про Маугли

Этно-техно балет «Дитя природы» - это уникальная визуальная постановка Goltsman Ballett, созданная в сотрудничестве с выдающимися творцами современной музыки диджеем Колдуном и Рауно Вахером.

В основе повествования лежит сборник рассказов о Маугли английского писателя Редьярда Киплинга, переложенный на музыку в стиле этно-техно, завораживающий визуал и захватывающую современную хореографию. Джунгли превращаются в неоновый ландшафт, звучат этно-техно ритмы, на сцене вместе с классическими танцорами зажигают брейкеры и акробат.

Спектакль рассказывает историю Дитя Природы, который встречает на своем пути как людей в животном обличии, так и животных в облике людей.

Полная информация о мероприятии и билетах: www.ticketbest.ee