8 и 9 ноября в Нарве и Йыхви с гастролями выступит уникальный этно-техно балет «Дитя природы: Маугли в неоновых джунглях», представленный Goltsman Ballet.
Впервые в Ида-Вирумаа: столичный этно-техно балет представит постановку про Маугли
Этно-техно балет «Дитя природы» - это уникальная визуальная постановка Goltsman Ballett, созданная в сотрудничестве с выдающимися творцами современной музыки диджеем Колдуном и Рауно Вахером.
В основе повествования лежит сборник рассказов о Маугли английского писателя Редьярда Киплинга, переложенный на музыку в стиле этно-техно, завораживающий визуал и захватывающую современную хореографию. Джунгли превращаются в неоновый ландшафт, звучат этно-техно ритмы, на сцене вместе с классическими танцорами зажигают брейкеры и акробат.
Спектакль рассказывает историю Дитя Природы, который встречает на своем пути как людей в животном обличии, так и животных в облике людей.
Полная информация о мероприятии и билетах: www.ticketbest.ee