Два месяца хранила тело сына дома: вышли мемуары дочери Элвиса Пресли

Вышли мемуары покойной певицы и актрисы Лизы Мари Пресли «Отсюда в великое неизвестное», которые были завершены ее дочерью, актрисой Даниэль Райли Кио. В книге наследница короля рок-н-ролла Элвиса Пресли рассказала о своем горе в связи с потерей сына Бенджамина Сторма Кио, сообщает Page Six.

Лиза Мари, которая умерла в январе 2023 года в возрасте 54 лет от остановки сердца, раскрыла шокирующие подробности своей жизни. Она рассказала, что не попрощалась с Бенджамином сразу - отчасти потому, что она не могла решить, похоронить его на Гавайях или в Грейсленде, поместье в Мемфисе, где умер и похоронен ее знаменитый отец Элвис.

В течение двух месяцев после смерти сына она хранила его тело у себя дома в специально оборудованной комнате, где поддерживалась температура 12.7℃.

«В моем доме есть отдельная спальня-каситас, и я держала Бена Бена там два месяца. В штате Калифорния нет закона, который обязывал бы хоронить кого-то немедленно. Я нашла очень чуткую владелицу похоронного бюро… Она сказала: "Мы привезем вам Бена"», - пишет Лиза Мари.

Райли и Лиза Мари решили почтить память Бенджамина и сделать себе татуировки с его именем. Более того, на тело усопшего они также решили нанести особые татуировки: на ключице написать имя сестры, а на руке - имя матери.