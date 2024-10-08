Дженнифер Энистон заподозрили в романе с коллегой по сериалу «Друзья»

Джен серьезно настроена помочь Мэтту пережить трудные времена, пока тот справляется с потерей близкого друга. Поклонники уверены, что между этими двумя уже нечто большее, чем просто дружба.

Инсайдер рассказал порталу, что даже спустя год после смерти Перри Леблан не пришел в себя, и Дженнифер «присматривает» за ним. Сейчас актеры могут даже переночевать вместе, если одному из них это необходимо.

«Джен было очень тяжело наблюдать за борьбой Мэтта. Она проводила много времени у него дома в Пасифик-Палисейдс: готовила, или просто тусовалась и смотрела фильмы, или сидела и болтала. Она даже оставалась у него пару раз, и они с Кортни Кокс были на связи, чтобы убедиться, что хотя бы одна из них находится рядом и присматривает», - рассказал источник.

Информатор при этом подчеркнул, несмотря на близость, Леблан и Энистон стараются сохранить дистанцию, чтобы не испортить многолетнюю дружбу. Оба сейчас одиноки, но Джен видит его рядом с одной из своих подруг и ждет, когда наконец сможет познакомить актера.