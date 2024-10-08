НЕ ПРОПУСТИТЕ! В Таллинне пройдет вечеринка, где цвет браслета определяет то, как пройдет ваш вечер

Одной из фишек вечера станут разноцветные браслеты, которые помогут быстро понять настрой гостей. Те, кто ищет новые знакомства, могут надеть зеленый браслет, а для тех, кто предпочитает провести вечер без общения, организаторы предлагают красный браслет.

Первые 100 человек получат Welcome drink совершенно бесплатно!

Для VIP-гостей вечеринка предложит особые условия: доступ в эксклюзивную зону с неограниченным количеством бесплатных коктейлей и шотов. Важно помнить, что напитки из VIP-зоны нельзя проносить в обычную часть клуба.

Стоимость билетов на вечеринку варьируется от 8 до 12 евро, а VIP-билет обойдется в 50 евро, включая все привилегии.

Для безопасности гостей на входе будет проводиться фейсконтроль. Организаторы оставляют за собой право отказать во входе без объяснения причин.