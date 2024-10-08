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НЕ ПРОПУСТИТЕ! В Таллинне пройдет вечеринка, где цвет браслета определяет то, как пройдет ваш вечер

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Mjproduction
Mjproduction Фото: Mjproduction.ee

Уже в эту субботу, 12 октября, в одном из самых популярных клубов Таллинна - MJClub (Parda 9), пройдет масштабная вечеринка «Tinder PARTY». Мероприятие продлится с 22:00 до 4:00, и гостей ждет масса ярких моментов!

Одной из фишек вечера станут разноцветные браслеты, которые помогут быстро понять настрой гостей. Те, кто ищет новые знакомства, могут надеть зеленый браслет, а для тех, кто предпочитает провести вечер без общения, организаторы предлагают красный браслет.

Первые 100 человек получат Welcome drink совершенно бесплатно!

Для VIP-гостей вечеринка предложит особые условия: доступ в эксклюзивную зону с неограниченным количеством бесплатных коктейлей и шотов. Важно помнить, что напитки из VIP-зоны нельзя проносить в обычную часть клуба.

Стоимость билетов на вечеринку варьируется от 8 до 12 евро, а VIP-билет обойдется в 50 евро, включая все привилегии.

Для безопасности гостей на входе будет проводиться фейсконтроль. Организаторы оставляют за собой право отказать во входе без объяснения причин.

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