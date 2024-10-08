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Экс-жену Бена Аффлека заметили на свидании с женихом

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Фото: Evan Agostini

Аффлек и Гарнер были женаты более 10 лет. Они трижды стали родителями и поддерживают хорошие отношения после развода, пишет Фокус.

Американскую актрису Дженнифер Гарнер заметили на редком свидании с женихом. Об этом пишет Daily Mail.

Джон Миллер присоединился к своей звездной возлюбленной на осенней прогулке. Они вышли в свет в Лос-Анджелесе. Бывшая жена Бена Аффлека выбрала для свидания с женихом малиновый свитер и юбку. Она собрала волосы в пучок и добавила к образу прозрачные очки.

Тем временем глава Cali Group и генеральный директор PopID дополнял возлюбленную в похожем худи и джинсах.

Пара встречается с 2018 года и уже обручилась. 

«У Джона доброе сердце и сильный, острый ум», - говорил источник In Touch Weekly.

Между тем у Миллера, кроме дочери Вайолет, есть сын Квест от музыкантки Кэролайн Кэмпбелл.

Дженнифер Гарнер оказывала всяческую поддержку Бену Аффлеку во время его развода с Дженнифер Лопес, что не очень нравилось Миллеру. Он был не в восторге, что его невеста вынуждена разрываться между своей семьей и бывшим.

Впрочем, эти проблемы уже позади, и Дженнифер Гарнер все свое время снова посвящает своим отношениям.

«Она любит Миллера. У них серьезные отношения. У него тоже есть дети, и он понимает ее приоритеты. Их отношения веселые и легкие. Она очень счастлива», - говорил инсайдер.

И у бизнесмена, и у актрисы есть дочери по имени Вайолет. Гарнер родила троих детей в браке с Беном Аффлеком — дочь Серафину, дочь Вайолет и сына Самюэля.

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