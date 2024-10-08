Экс-жену Бена Аффлека заметили на свидании с женихом

Американскую актрису Дженнифер Гарнер заметили на редком свидании с женихом. Об этом пишет Daily Mail.

Джон Миллер присоединился к своей звездной возлюбленной на осенней прогулке. Они вышли в свет в Лос-Анджелесе. Бывшая жена Бена Аффлека выбрала для свидания с женихом малиновый свитер и юбку. Она собрала волосы в пучок и добавила к образу прозрачные очки.

Тем временем глава Cali Group и генеральный директор PopID дополнял возлюбленную в похожем худи и джинсах.

Пара встречается с 2018 года и уже обручилась.

Jennifer Garner and John Miller were seen holding hands on a casual stroll in LA. They appeared happy despite rumors that Miller struggles with Garner's continued closeness to her ex-husband, Ben Affleck. pic.twitter.com/LbUQwYQWvE — Gossip In 60 Mins (@GossipIn60Mins) October 8, 2024

«У Джона доброе сердце и сильный, острый ум», - говорил источник In Touch Weekly.

Между тем у Миллера, кроме дочери Вайолет, есть сын Квест от музыкантки Кэролайн Кэмпбелл.

Дженнифер Гарнер оказывала всяческую поддержку Бену Аффлеку во время его развода с Дженнифер Лопес, что не очень нравилось Миллеру. Он был не в восторге, что его невеста вынуждена разрываться между своей семьей и бывшим.

Впрочем, эти проблемы уже позади, и Дженнифер Гарнер все свое время снова посвящает своим отношениям.

«Она любит Миллера. У них серьезные отношения. У него тоже есть дети, и он понимает ее приоритеты. Их отношения веселые и легкие. Она очень счастлива», - говорил инсайдер.

И у бизнесмена, и у актрисы есть дочери по имени Вайолет. Гарнер родила троих детей в браке с Беном Аффлеком — дочь Серафину, дочь Вайолет и сына Самюэля.