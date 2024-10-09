Страна полна талантов: парни из Эстонии снимают очень необычное кино в столице

Что происходит, если совмещаются энтузиазм, любовь к кино и стремление показать миру свое видение? Рождаются проекты, способные выйти на мировую арену. Именно так считают основатели молодой и перспективной эстонской киностудии Exitdoor.
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«В Эстонии немногие снимают фильмы, и еще меньше тех кинокартин, которые привлекают внимание зрителей. Мы хотим доказать, что у нас можно снимать качественное кино своими силами», - рассказывает сооснователь студии Климент Тихонов.
Он убеждет, что качество кино не всегда зависит от огромных бюджетов или привлечения зарубежных специалистов. Так, их работа - короткометражный фильм I'll Be Back in Spring, доказывает, что даже при минимальных ресурсах можно достигать больших высот. Фильм занял второе место на местном фестивале First Film и получил награду Best International Film на фестивале Night of Shorts в Италии.
Идея снимать собственные фильмы возникла у создателей студии благодаря зарубежному кино. «Мы начали создавать короткие ролики в похожем стиле и вскоре осознали, что хотим перейти к классическому кинематографу, стремясь создавать нечто большее, чем просто красивый ролик, попадающий в тренды», - вспоминает Тихонов.
«Толчком для нас стало то, что наши работы начали замечать, и люди стали массово на нас подписываться. Мы увидели, что наши работы находят отклик у зрителей, это и мотивирует нас», - добавляет он.
Несмотря на успехи, основатели подчеркивают, что их путь был полон вызовов. Одной из главных сложностей стала организация съемочных площадок и поиск специалистов, которые разделяли бы их видение и мотивацию.
«Организовать съемки с минимальным бюджетом - задача не из легких. Однако, самая большая трудность - поддержание единого видения и веры в общую цель», - заявляет представитель студии.
Сейчас студия работает над фэнтези-сериалом Mournblade, который будет сниматься в исторических местах Эстонии. Идея создать такой проект возникла спонтанно, когда один из членов команды задумался о возможности объединить фэнтези и уникальные культурные ресурсы страны.
«Вскоре вся команда влюбилась в эту концепцию и решила превратить первоначальный замысел в полноценный сериал. Мы создали совершенно новый мир, проработав каждого персонажа и его семейное древо вплоть до пятого колена», - с гордостью отмечает Климент Тихонов, добавляя, что студия также готовится к подаче этой работы на Netflix.
Молодые люди считают, что их независимость - большой плюс. Так, их работа по-настоящему стремится показать миру их видение и не переходит черту, когда творчество становится лишь способом заработать, отбрасывая первоначальные идеи.
«Энтузиазм стал движущей силой, позволяя нам преодолевать трудности и вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Каждый проект - возможность не только создать что-то красивое, но и поделиться своим видением мира, тем, что важно для нас. Это делает нашу работу живой и значимой», - заключает представитель Exitdoor.