Страна полна талантов: парни из Эстонии снимают очень необычное кино в столице

«В Эстонии немногие снимают фильмы, и еще меньше тех кинокартин, которые привлекают внимание зрителей. Мы хотим доказать, что у нас можно снимать качественное кино своими силами», - рассказывает сооснователь студии Климент Тихонов.

Он убеждет, что качество кино не всегда зависит от огромных бюджетов или привлечения зарубежных специалистов. Так, их работа - короткометражный фильм I'll Be Back in Spring, доказывает, что даже при минимальных ресурсах можно достигать больших высот. Фильм занял второе место на местном фестивале First Film и получил награду Best International Film на фестивале Night of Shorts в Италии.

Идея снимать собственные фильмы возникла у создателей студии благодаря зарубежному кино. «Мы начали создавать короткие ролики в похожем стиле и вскоре осознали, что хотим перейти к классическому кинематографу, стремясь создавать нечто большее, чем просто красивый ролик, попадающий в тренды», - вспоминает Тихонов.

«Толчком для нас стало то, что наши работы начали замечать, и люди стали массово на нас подписываться. Мы увидели, что наши работы находят отклик у зрителей, это и мотивирует нас», - добавляет он.

Несмотря на успехи, основатели подчеркивают, что их путь был полон вызовов. Одной из главных сложностей стала организация съемочных площадок и поиск специалистов, которые разделяли бы их видение и мотивацию.