Страна полна талантов: парни из Эстонии снимают очень необычное кино в столице

Он убеждет, что качество кино не всегда зависит от огромных бюджетов или привлечения зарубежных специалистов. Так, их работа - короткометражный фильм I'll Be Back in Spring, доказывает, что даже при минимальных ресурсах можно достигать больших высот. Фильм занял второе место на местном фестивале First Film и получил награду Best International Film на фестивале Night of Shorts в Италии.